Pressespiegel

21. Mai 2015

Tiefe Einblicke in die Branche

Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, traf sich mit Mitgliedern das Börsenvereins. Auch Dr. G.-Jürgen Hogrefe war bei dem Treffen in der Osianderschen Buchhandlung in Tübingen dabei.

Quelle: Börsenblatt